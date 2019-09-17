В колледже в Красном Селе обвалился потолок после подачи отопления

По словам директора учебного заведения, в здании прорвало трубу.

Днем 17 сентября в колледже "Красносельский" на Кингисеппском шоссе, 53, обвалился потолок. Как рассказала директор образовательного учреждения Галина Софина 78.ru, в здании прорвало трубу. Поток воды хлынул прямо на плиты, они намокли и упали на пол. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На записи видно, как персонал колледжа пытается убрать воду, которая продолжает литься с потолка. Изначально версий ЧП было две: сильный дождь или неудачное начало отопительного сезона. После того как обнаружили пробоину в трубу, остановились на втором варианте. По всей видимости, прохудившееся труба не выдержала подачи отопления.

Несмотря на ЧП, учебный процесс решили продолжить. Директор колледжа заявила, что подачу отопления приостановили. Намокшую плитку снимут с потолка и повесят новую.

Ранее мы писали, что к концу недели Петербург могут перевести на постоянное отопление.

Фото, видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село