Под угрозой увольнения находятся более 20 тыс. петербуржцев

По словам Ивановой, это те люди, которые выведены работодателями в простой.

Порядка 22 тыс. сотрудников могут быть уволены, около 80 предприятий Петербурга объявили о простое. Об этом сообщила 27 апреля исполняющий обязанности директора городского центра занятости населения Татьяна Иванова.

По словам Ивановой, это те люди, которые выведены работодателями в простой. Еще порядка 2 тыс. работают на неполном рабочем дне, и еще 2 тыс. человек заявлены работодателями к высвобождению.

Ранее мы писали, что по итогам 2021 года в Петербурге зафиксировали более 3 тысяч безнадзорных детей. Детский омбудсмен отметила, что некоторые родители не выполняют свои обязательства.

Фото: Piter.tv