Под трамваи попали два трамвая за 10 минут в Петербурге

Всего за день с электротранспортом произошло 4 аварии.

В четверг, 22 апреля, в Красносельском и Василеостровском районах произошли сразу две аналогичных аварии. Очевидцы поделились кадрами с мест происшествия в соцсетях.

Первую аварию заметили около ТРЦ "Жемчужная Плаза" на Петергофском шоссе. Трамвай №36 снес легковушку. Пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" сообщила, что водитель авто проехал на "красный", из-за чего на пересечении с улицей Пограничника Гарькавого трамвай задел машину левым передним углом. Обошлось без пострадавших, и участники разъехались по расписке. Из-за аварии задержка движения составила около 20 минут.

Вторая авария произошла у станции метро "Приморская". По предварительной информации, "Хендай" повернул налево перед трамваем №6. В ДТП также никто не пострадал, участники разъехались по расписке.

Помимо этого в течение дня с трамваем столкнулась легковушка на перекрестке Клочкова переулка и улицы Коллонтай, а также иномарка на улице Марата.

Ранее мы писали, что в аварии на КАД погибли двое.

Фото: vk.com/spb_today