В Петербурге под суд пойдет банда грабителей ювелирных магазинов

Злоумышленники орудовали в семи регионах России.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал дело десяти человек, которых подозревают в ограблении нескольких ювелирных магазинов в семи регионах России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в период с 2011 по 2017 год обвиняемые совершили 15 нападений на ювелирные магазины. Налеты произошли в Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Тверской, Смоленской, Новгородской и Вологодской областях. Во время нападений банда грабителей использовала муляжи гранат и пистолеты "Тульский Токарев". Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил не менее 120 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело возбуждено против десяти мужчин. Всех обвиняют по статьям "Бандитизм" и "Разбой".

Ранее мы писали, что появилось видео налетов банды Розы Аглемзяновой на ювелирные салоны Петербурга.

Фото: Piter.TV