Появилось видео налетов банды Розы Аглемзяновой на ювелирные салоны Петербурга

На записях видно, как грабители бьют витрины и достают оттуда украшения.

МВД России обнародовало видеозаписи налетов на ювелирные магазины Санкт-Петербурга. К серии краж, совершенных с мая 2011 года по февраль 2013 года, причастна банда Розы Аглемзяновой. Налетчице предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений по статье "Разбой".

На записях видно, как грабители врываются в ювелирные салоны, бьют молотком витрины и вытаскивают оттуда украшения. В некоторых случаях злоумышленники действовали, когда в магазинах не было людей, в других ситуациях для устрашения они использовали оружие. Общий ущерб составил более 20 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанная Аглемзянова также может быть причастна к разбойным нападениям на почтовые отделения Ленобласти. Кроме того, ее подозревают в хищении 11 млн рублей из казанского отделения коммерческого банка, в котором она работала кассиром. Инцидент произошел в августе 2009 года. После этого женщина позвонила матери и сообщила, что уезжает с семьей на отдых и больше на связь не выходила.

Правоохранителям потребовалось около 10 лет, чтобы выйти на след кассирши, сбежавшей с украденными миллионами. Аглемзянову задержали в Великом Новгороде. При проверке документов она предъявила паспорт на другое имя. Сейчас обвиняемая находится в следственном изоляторе в Петербурге. Ее подельников ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк.

Видео: пресс-служба МВД России