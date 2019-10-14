В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк

Он вынес из банка 8 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис одного из банков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Колпино на улице Ижорского Батальона злоумышленник в маске вошел в помещение банка. Он угрожал работникам пистолетом и требовал отдать ему деньги. Забрав два пакета с деньгами, приготовленными к инкассации, нападавший с места происшествия скрылся. Сумма причиненного ущерба превысила 8 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали неработающего уроженца Ростовской области, проживающего в Колпино. У мужчины изъяли травматический пистолет, в квартире нашли 6 миллионов рублей в банковских упаковках. Как выяснилось, часть похищенных денег мужчина успел потратить, в том числе на покупку автомобиля.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее при расследовании уголовного дела о массовой драке на "Апрашке" задержали 43 мигранта.

Видео: МВД