Скандал вокруг "Чижика": рельсы частного трамвая снабдили бракованными подкладками

СМИ пишут о скандале вокруг частного трамвая "Чижик".

"Фонтанка" сообщает интересные подробности первого дня обкатки частного трамвая "Чижик" в Санкт-Петербурге. По данным издания, рельсы для транспортного средства снабдили бракованными подкладками. Журналисты также публикуют видео, на которых рабочие руками ломают детали, которые должны выдерживать вес многотонной машины.

По данным Piter.TV, метизы закупались у немецкой фирмы. Однако та "приняла их" у Курганского метизного завода. Компания ЛСР, отвечающая за инфраструктуру проекта, признала факт поставки бракованной продукции. Однако, в фирме заверили, что строители уже меняют плохие подкладки на исправные. В ЛСР обещали, что этот неприятный сюрприз не скажется на сроках запуска "Чижика".

В общении с Piter.TV представители ЛСР заявили, что процент брака от общей партии составил 0.47%.

Ранее мы писали, что по Хасанской улице проходит обкатка частного трамвая "Чижик".

Видео: "Фонтанка.ру"