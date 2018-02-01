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Вчера, 18:16
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Butenko
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Скандал вокруг "Чижика": рельсы частного трамвая снабдили бракованными подкладками

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СМИ пишут о скандале вокруг частного трамвая "Чижик".

"Фонтанка" сообщает интересные подробности первого дня обкатки частного трамвая "Чижик" в Санкт-Петербурге. По данным издания, рельсы для транспортного средства снабдили бракованными подкладками. Журналисты также публикуют видео, на которых рабочие руками ломают детали, которые должны выдерживать вес многотонной машины. 

По данным Piter.TV, метизы закупались у немецкой фирмы. Однако та "приняла их" у Курганского метизного завода. Компания ЛСР, отвечающая за инфраструктуру проекта, признала факт поставки бракованной продукции. Однако, в фирме заверили, что строители уже меняют плохие подкладки на исправные. В ЛСР обещали, что этот неприятный сюрприз не скажется на сроках запуска "Чижика".

В общении с Piter.TV представители ЛСР заявили, что процент брака от общей партии составил 0.47%.

 

 

Ранее мы писали, что по Хасанской улице проходит обкатка частного трамвая "Чижик".

Видео: "Фонтанка.ру"

 
Теги: новости спб , частный трамвай , чижик
Категории: Новости СПб

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