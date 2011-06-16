Под предлогом выплаты компенсации за БАДы у петербургских пенсионеров похитили более 2 млн рублей

Обвиняемые проведут 4,5 и 5 лет в колонии общего режима.

Под предлогом выплаты компенсации за приобретенные БАДы у пенсионеров похитили более 2 млн рублей. Подробности инцидента сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии суда, в период с июля 2019 по март 2022 года Абдуллаев и Ефимова по телефону сообщали пенсионерам о необходимости переводов денежных средств в счет оплаты комиссии для получения компенсации за приобретенные ранее некачественные БАДы. Пяти пожилым потерпевшим причинен ущерб в общей сумме более 2 млн рублей.

Суд признал Ефимову виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Абдуллаеву – 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее обвиняемый в мошенничестве со страховкой на 30 млн рублей был задержан в Петербурге.

Фото: Piter.TV