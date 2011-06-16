Под предлогом выплаты компенсации за приобретенные БАДы у пенсионеров похитили более 2 млн рублей. Подробности инцидента сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
По версии суда, в период с июля 2019 по март 2022 года Абдуллаев и Ефимова по телефону сообщали пенсионерам о необходимости переводов денежных средств в счет оплаты комиссии для получения компенсации за приобретенные ранее некачественные БАДы. Пяти пожилым потерпевшим причинен ущерб в общей сумме более 2 млн рублей.
Суд признал Ефимову виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Абдуллаеву – 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее обвиняемый в мошенничестве со страховкой на 30 млн рублей был задержан в Петербурге.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Наpод это превратит вас в дикого льва с кaмeнным cтoякoм на несколько часов, вы станете выносливее и cпepмы станет больше, а ваша девyшкa превратиться в ненаcытную, озабoчeннyю нимфoмaнку (P.s. Моя согласилась на тpойничок). Реально кpутая штyка, покyпал здеcь---- https://welcome.to/biocox