На месте происшествия работают экстренные службы.

В четверг, 9 апреля, стало известно, что под окнами жилого дома на улице Димитрова под газоном прорвало трубу. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Димитрова, 15. К счастью, никто не пострадал. В настоящий момент, специалисты ликвидируют аварию.

"Окончание ремонтных работ запланировано на 22:00 9 апреля 2020 года.На потребителях близлежащих зданий дефект не отразился", —сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что пожарные потушили огонь в вентиляционной трубе автосервиса на Тельмана.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк