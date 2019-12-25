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Под окнами жилого дома на улице Димитрова под газоном прорвало трубу
Сегодня, 16:03
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IRINA_CHALKINA

Под окнами жилого дома на улице Димитрова под газоном прорвало трубу

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На месте происшествия работают экстренные службы.

В четверг, 9 апреля, стало известно, что под окнами жилого дома на улице Димитрова под газоном прорвало трубу. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на улице  Димитрова, 15. К счастью, никто не пострадал. В настоящий момент, специалисты ликвидируют аварию.

"Окончание ремонтных работ запланировано на 22:00 9 апреля 2020 года.На потребителях близлежащих зданий дефект не отразился",

—сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что пожарные потушили огонь в вентиляционной трубе автосервиса на Тельмана.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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