Пожарные потушили огонь в вентиляционной трубе автосервиса на Тельмана

Пострадавших в происшествии не было.

Днем 9 апреля в здании автосервиса "Бикар" на улице Тельмана вспыхнула вентиляционная труба. По словам очевидцев, на место тут же прибыли пожарные, которые быстро справились с огнем.

Как сообщили в городском МЧС, 50-метровая труба шириной 300 мм проходила через все двухэтажное здание, но пламя охватило только 10 квадратных метров. Пожар наделал много заметного дыма, однако происшествие обошлось без пострадавших.

А сегодняшним утром в Альпийском переулке разгорелась кухня в однушке.

Фото: Женкин Каблуков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"