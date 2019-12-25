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Пожарные потушили огонь в вентиляционной трубе автосервиса на Тельмана
Сегодня, 16:04
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himif

Пожарные потушили огонь в вентиляционной трубе автосервиса на Тельмана

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Пострадавших в происшествии не было.

Днем 9 апреля в здании автосервиса "Бикар" на улице Тельмана вспыхнула вентиляционная труба. По словам очевидцев, на место тут же прибыли пожарные, которые быстро справились с огнем.

Как сообщили в городском МЧС, 50-метровая труба шириной 300 мм проходила через все двухэтажное здание, но пламя охватило только 10 квадратных метров. Пожар наделал много заметного дыма, однако происшествие обошлось без пострадавших.

А сегодняшним утром в Альпийском переулке разгорелась кухня в однушке.

Фото: Женкин Каблуков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  / "ВКонтакте"

Теги: мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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