Под окнами дома на Серебристом бульваре нашли шестилетнего мальчика

Ребенок попал в больницу после падения из окна дома по Серебристому бульвару в Петербурге. Об этом пишет 78.ru.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 17 августа. Из окна квартиры, которая расположена на пятом этаже, из-за невнимательности матери выпал шестилетний мальчик.
Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и ушибом легких в тяжелом состоянии. Известно, что о происшествии его мать сообщила спустя 5 часов.
Ранее мы рассказывали о том, что из окна третьего этажа в Колпино выпал семиклассник.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все