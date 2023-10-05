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Под окнами дома на Серебристом бульваре нашли шестилетнего мальчика
Сегодня, 13:27
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Под окнами дома на Серебристом бульваре нашли шестилетнего мальчика

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Известно, что о происшествии его мать сообщила спустя 5 часов.

Ребенок попал в больницу после падения из окна дома по Серебристому бульвару в Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 17 августа. Из окна квартиры, которая расположена на пятом этаже, из-за невнимательности матери выпал шестилетний мальчик. 

Пострадавшего госпитализировали с травмой головы и ушибом легких в тяжелом состоянии. Известно, что о происшествии его мать сообщила спустя 5 часов. 

Ранее мы рассказывали о том, что из окна третьего этажа в Колпино выпал семиклассник.

Фото: Piter.TV

Теги: ребёнок выпал из окна, серебристый бульвар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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