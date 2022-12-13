Под окнами больницы Святого Георгия нашли погибшую пенсионерку

Ранее пациентка была в Городской психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова.

В среду под окнами больницы Святого Георгия нашли мертвую пациентку. Об этом 1 марта пишет "Фонтанка".

В ночь на среду 69-летняя петербурженка, которую перевели на Северный проспект из Городской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова на Фермском шоссе выпала из окна. Известно, что ее перевели из-за перелома ноги.

По факту гибели пациентки проводится проверка.

Ранее в Приморском районе девушка выпала из автобуса на ходу. Когда женщина выходила из транспортного средства, ее защемило между дверей, а водитель этого не заметил. Девушка получила травмы. Пострадавшая попала в больницу. 21-летняя девушка после получения необходимой медпомощи поехала домой, сейчас она на больнично

Фото: Piter.tv

