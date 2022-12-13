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Под окнами больницы Святого Георгия нашли погибшую пенсионерку
Сегодня, 20:44
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Под окнами больницы Святого Георгия нашли погибшую пенсионерку

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Ранее пациентка была в Городской психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова.

В среду под окнами больницы Святого Георгия нашли мертвую пациентку. Об этом 1 марта пишет "Фонтанка". 

В ночь на среду 69-летняя петербурженка, которую перевели на Северный проспект из Городской психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова на Фермском шоссе выпала из окна. Известно, что ее перевели из-за перелома ноги. 

По факту гибели пациентки проводится проверка. 

Ранее в Приморском районе девушка выпала из автобуса на ходу. Когда женщина выходила из транспортного средства, ее защемило между дверей, а водитель этого не заметил. Девушка получила травмы.  Пострадавшая попала в больницу. 21-летняя девушка после получения необходимой медпомощи поехала домой, сейчас она на больнично

Фото: Piter.tv
 

Теги: больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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