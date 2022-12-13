В Приморском районе девушка выпала из автобуса на ходу

Пострадавшая попала в больницу.

В Приморском районе Петербурга девушка выпала из автобуса. Об этом сообщили "Невские Новости".

Инцидент произошел вечером 26 января. На Парашютной улице у дома № 60 пассажирка вывалилась из автобуса. Когда женщина выходила из транспортного средства, ее защемило между дверей, а водитель этого не заметил. Девушка получила травмы.

Пострадавшая попала в больницу. 21-летняя девушка после получения необходимой медпомощи поехала домой, сейчас она на больничном.

Подробности случившегося уточняются. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Правительство Санкт-Петербурга