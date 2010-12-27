Петербург выкупил 6 площадок под строительство детских садов и школ

Деньги для этого предоставил федеральный бюджет страны.

В Петербурге появятся шесть новых социальных объектов. Площадки под них чиновники выкупили на федеральные средства. Теперь земля находится в собственности города. Сумма заключенных контрактов составила 2,6 млрд рублей. В Смольном объяснили, что на участках построят детские сады, школы и отделение общей врачебной практики. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений.

Три из объектов отдадут под строительство детсадов. Они появятся на Парашютной улице, проспекте Королева в Приморском районе, а также на Канонерском острове в Кировском районе. Заведения примут 350 воспитанников.

Откроются две общеобразовательных школы. Первая - на улице Федора Абрамова в Выборгском районе, вторая - на Кондратьевском проспекте Калининского района Каждое заведение будет способно принять на воспитание 825 учащихся.

Офис врачебной практики появится на Парашютной улице.

Напомним, что в 2019 году город запланировал приобретение 43 подобных площадок под создании социальной инфраструктуры. Заключены контракты с четырьмя застройщиками.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гатчине открылся детский кинофестиваль.

Фото: Piter.tv

