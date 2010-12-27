В Гатчине открылся детский кинофестиваль

Утром в день открытия для ребят был проведен "Открытый урок литературы", а после торжественной церемонии – показан фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной.

VI кинофестиваль "Литература и кино – детям" собрал рекордное количество участников.

На два дня Гатчина превратилась в столицу детского кинематографа. С 18 по 20 сентября здесь будут проходить конкурсные и ретроспективные показы фильмов, встречи с режиссерами новинок детского отечественного кинематографа. В этом году география участников значительно расширилась – свои работы прислали юные режиссеры и сценаристы со всей России. Для участия в конкурсе было отобрано 40 работ.

Утром в день открытия для ребят был проведен "Открытый урок литературы", а после торжественной церемонии – показан фильм "Солдатик" режиссера Виктории Фанасютиной.

В течение двух дней школьники Гатчины смогут увидеть известные детские фильмы: "Республика ШКИД", "Королевство кривых зеркал", "Мери Поппинс, до свидания", "Боба и Слон", "Пеппи Длинныйчулок", "Сказка о потерянном времени", "После дождичка в четверг". Также гости и участники фестиваля смогут познакомиться с новинками отечественного детского кинематографа: "Позвоните Мышкину" (реж. Илья Казаков), "Домовой" (реж. Евгений Бедарев) и "Подкидыш" (реж. Сергей Васильев). Перед показом режиссеры фильмов проведут творческие встречи с детьми.

Торжественная церемония закрытия и награждения участников состоится 20 сентября.

Источник: пресс-служба ЛО