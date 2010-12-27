Мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Снова застряла "ГАЗель"

Во вторник, 22 октября, мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.
Газель застряла под мостом на Южном шоссе
сказано в сообщении
По словам горожан, из-за застрявшего большегруза образовалась огромная пробка. Петербуржцы призывают водителей рассчитывать габариты своего транспорта.
На месте ожидают соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что директор автоцентра сбил 24-летнюю девушку на Чугунной улице.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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