Мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Снова застряла "ГАЗель"

К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 22 октября, мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.

Газель застряла под мостом на Южном шоссе сказано в сообщении

По словам горожан, из-за застрявшего большегруза образовалась огромная пробка. Петербуржцы призывают водителей рассчитывать габариты своего транспорта.

На месте ожидают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что директор автоцентра сбил 24-летнюю девушку на Чугунной улице.

Фото:дтп и чп петербург/вк