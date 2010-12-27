  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Снова застряла "ГАЗель"
Сегодня, 15:28
168
IRINA_CHALKINA

Мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Снова застряла "ГАЗель"

0 0

К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 22 октября, мост глупости на Южном шоссе поймал очередную жертву. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.

Газель застряла под мостом на Южном шоссе

сказано в сообщении

По словам горожан, из-за застрявшего большегруза образовалась огромная пробка. Петербуржцы призывают водителей рассчитывать габариты своего транспорта. 

На месте ожидают соответствующие службы. 

Ранее мы сообщали о том, что директор автоцентра сбил 24-летнюю девушку на Чугунной улице.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии