Очередной петербургский мост начал ловить грузовики

На этот раз машина застряла под конструкцией на Боровой.

В Петербурге уже не раз замечаются "коллеги" небезызвестного "Моста глупости", под которым постоянно застревают "Газели". Новичок в компании ловцов крупных машин появился на Боровой. По словам горожан, 24 декабря под ним застрял грузовик.

Автомобилисты сообщили, что машина смогла маленькими шажками выбраться из-под конструкции. В отличие от "моста глупости", который разносит фургоны "Газелей" в щепки, мост на Боровой только немного помешал грузовику с легкостью проехать под собой.

Происшествие несильно помешало другим автолюбителям, пробки на дороге не появилось.

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Фото: Евгений Анфимов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте