Мост на Боровой "поймал" яркую фуру

Инцидент произошел в субботу вечером.

Под мостом на Боровой улице, который называют коллегой "моста глупости", произошло ДТП с участием яркой фуры, сообщили очевидцы в соцсети вечером в субботу, 13 февраля.

Водитель решил проигнорировать знаки и все-равно заехал под мост, не учитывая габариты своей машины: застряла грузовая часть фуры, а кабина водителя прошла под мостом без затруднений.

Грузовики часто попадаются в ловушку, однако обычно это происходит на Софийской улице, где располагается "мост глупости". Водители часто надеются "проскочить", несмотря на висящие предупреждения и ограничения.

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Видео: vk.com/spb_today