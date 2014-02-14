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Мост на Боровой "поймал" яркую фуру

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Инцидент произошел в субботу вечером.

Под мостом на Боровой улице, который называют коллегой "моста глупости", произошло ДТП с участием яркой фуры, сообщили очевидцы в соцсети вечером в субботу, 13 февраля.

Водитель решил проигнорировать знаки и все-равно заехал под мост, не учитывая габариты своей машины: застряла грузовая часть фуры, а кабина водителя прошла под мостом без затруднений. 

Грузовики часто попадаются в ловушку, однако обычно это происходит на Софийской улице, где располагается "мост глупости". Водители часто надеются "проскочить", несмотря на висящие предупреждения и ограничения. 

Ранее мы писали, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала кроличья ферма.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, мост на боровой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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