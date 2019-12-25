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Под мостом глупости на Софийской улице застряла очередная "жертва"
Сегодня, 17:48
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nadezhda_sib

Под мостом глупости на Софийской улице застряла очередная "жертва"

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"Коробка" немного съехала набок.

Петербуржцы продолжают считать количество транспортных средств, которые "попались" под "мостом глупости". В субботу, 19 декабря, очередная "Газель" застряла под мостом на Софийской улице.

По подсчетам неравнодушным граждан, количество "жертв" близится к 200. Машины не проходят по высоте, при этом соответствующий дорожный знак перед переправой есть. Согласно ему, ограничение составляет 2,7 метров. Также на мосту висит табличка с предупреждением, но на данный момент текст на ней прочитать тяжело. Иногда под ним пытаются проехать не только "Газели", но и более крупные грузовики. 

Отметим, что "мост глупости" на Софийской ― не единственный. Его "собрат" также находится на Боровой улице. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: газель, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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