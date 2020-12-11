"Мост глупости" в Петербурге поймал машину "Водоканала"

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор.

Утром 11 декабря под "мостом глупости" в Петербурге застряла очередная жертва. На этот раз коварное сооружение поймало себе машину покрупнее "Газели" – под мостом намертво встал автомобиль "Водоканала". В сети появилось видео с моментом аварии и ее последствиями.

На записи, которую сделал видеорегистратор, видно как большегруз повернул в сторону моста, а затем с грохотом застрял под ним. Жертвой коварного моста оказалась машина "Водоканала". Части от грузовика оказались разбросаны по дороге.

Большегруз полностью занял одну из полос движения под мостом. Машины вынуждены снижать скорость, чтобы бы без последствий проехать под низким сооружением.

До этого очередная жертва "моста глупости" попала в ловушку вечером 5 декабря.

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