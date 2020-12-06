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"Мост глупости" на Софийской поймал очередную жертву

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Теперь их число достигло 192 машин.

Вечером в субботу, 5 октября, самосвал попал в аварию перед мостом на Софийской улице. На происшествие обратили внимание пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В переправу, прозванную в народе "мостом глупости", большегрузный автомобиль не смог "вписаться" по габаритам. У автомобиля оказалось повреждено лобовое стекло, пострадала и верхняя часть кузова. На месте происшествия появились сотрудники дорожной полиции.

В специально созданной группе в соцсетях, подсчитывающей "жертв" моста, выяснилось, что автомобиль стал 192-м, застрявшим под переправой. Случай стал 17-м за 2020 год. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: мост глупости
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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