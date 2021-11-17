Также из-за аварии загорелось несколько домов.

Под Ярославлем погибли три человека в ДТП с бензовозом. Также из-за смертельной аварии загорелись два частных дома. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что трагедия зафиксирована на территории деревни Воробино в Ярославской области. Ранее СМИ было известно только об одной жертве.

Предварительно, трое погибших. источник ТАСС

Напомним, что ДТП с участием бензовоза произошло в 10:15 мск на 14-м км дороги Р-132 "Золотое кольцо". После аварии произошел разлив топлива, в результате последующего возгорания автомобиля также загорелись два частных жилых одноэтажных дома. К ликвидации последствий привлечены 39 человек и 13 единиц техники. Как сообщила журналистам пресс-служба УМВД по региону, из-за ЧП ограничено движение, автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для объезда.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости