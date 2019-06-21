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Под Ярославлем полуторагодовалую девочку выкинуло с батута на проезжую часть

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Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне в Ярославской области девочку (возраст 1 год и 9 месяцев) выкинуло с батута на проезжую часть. По факту травмирования ребенка следственные органы возбудили уголовное дело на владелицу батута.

ЧП произошло накануне, 20 июня, в Рыбинске Ярославской области в парке им. Фейгина. Следствием установлено, что батут был закреплен ненадлежащим образом, и его опрокинуло вместе с ребенком сильным порывом ветра. При этом ребенка выбросило на проезжую часть.

В соцсетях сообщается, что малышка получила тяжелые травмы. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом рёбер, пневмоторакс и травматический шок.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

СУ СК РФ по Ярославской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: ВК, Рыбинский дневник. День за днём!

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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