В Ленобласти спасли косулю, застрявшую в ограждении

Животному на помощь пришли люди.

Днем 7 июня в поселке Романовка Всеволожского района Ленобласти прошла спасательная операция по вызволению застрявшей в ограждении косули. В сети появились фотографии с места событий.

По всей видимости, косуля хотела пролезть через ограждение, однако наполовину застряла. На помощь ей пришли люди. Специалисты районной спасательной службы осторожно вытащили животное из железного плена. Судя по фотографиям, животное отделалось небольшим испугом.

Ранее мы писали, что лось погиб под колесами машины на Токсовском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области