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Под Всеволожском очевидцы заметили оленя-альбиноса

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Гость из леса вышел на дорогу в поисках еды.

Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители заметили необычное животное. По словам очевидцев, на опушку к ним вышел олень-альбинос. Свидетелям редкого явления удалось заснять незваного гостя на камеру мобильного устройства. Позже они выложили видео в социальные сети. 

По словам авторов ролика, белый олень прогуливался вблизи поселка имени Морозова. Он мирно щипал остатки травы и не обращал внимание на людей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Колпино нашли в подъезде раненого вальдшнепа.

Фото: Вконтакте/ДТп и ЧП Признавашки
 

Теги: альбинос, ленобласть, олень
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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