Под Всеволожском очевидцы заметили оленя-альбиноса

Гость из леса вышел на дорогу в поисках еды.

Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители заметили необычное животное. По словам очевидцев, на опушку к ним вышел олень-альбинос. Свидетелям редкого явления удалось заснять незваного гостя на камеру мобильного устройства. Позже они выложили видео в социальные сети.

По словам авторов ролика, белый олень прогуливался вблизи поселка имени Морозова. Он мирно щипал остатки травы и не обращал внимание на людей.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Колпино нашли в подъезде раненого вальдшнепа.

Фото: Вконтакте/ДТп и ЧП Признавашки

