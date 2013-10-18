Под Всеволожском мужчина провалился под лед и утонул в озере

Погибшего мужчину обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

В среду, 22 декабря, стало известно, что во Всеволожском районе Ленобласти на озере Мадалярви мужчина провалился под лед. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Инцидент произошел 20 декабря, однако тело удалось найти только сегодня. Погибшего мужчину обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Позже его передали правоохранительным органам.

Ранее стало известно, сколько детей провалилось под лед в Петербурге и погибло. В МЧС призвали родителей следить за детьми и не пускать их на лед.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО