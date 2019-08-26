Бетономешалка столкнулась с каршерингом под Володарским мостом

С места аварии увезли в больницу двух девушек.

В ночь с 25 на 26 августа в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринговой Skoda и бетономешалки. В результате ДТП грузовой автомобиль перевернулся на бок. В сети появилось видео с места происшествия.

Авария произошла около 01:40 на Октябрьской набережной под Володарским мостом. В салоне каршеринга находились две девушки. Они сами вызвали скорую помощь, которая отвезла их в больницу. Водитель миксера не пострадал.

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