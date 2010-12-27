В Волгограде в ДТП с минивэном BlaBlaCar пострадали водитель и 8 пассажиров

За рулем автомобиля был 60-летний водитель, он в больнице без сознания.

Сегодня утром, 28 августа, на въезде в Волгоград вылетел в кювет и перевернулся минивэн, 9 человек в больнице.

Минивэн с 8 пассажирами не вписался в поворот в Красноармейском районе, на улице 40 лет ВЛКСМ. Автомобиль шел на большой скорости. Вылетев с трассы, автомобиль врезался в поливную трубу и перевернулся. В результате ДТП пострадали все, кто находился в автомобиле, водитель и 8 пассажиров. Водитель без сознания.

Сообщается, что в минивэне ехали попутчики, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar. Машина направлялась из Астрахани в Москву. Авто было в пути с 23 часов, ДТП произошло приблизительно в 5 часов 40 минут. Не исключается, что водитель мог уснуть за рулем.

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Фото: ВК, Волгоград