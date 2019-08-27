В Чувашии пьяный подросток без прав устроил смертельное ДТП

В сети опубликовано видео смертельной аварии с видеорегистратора.

В Чувашии пьяный подросток без прав на бешеной скорости протаранил авто на дороге.

ДТП произошло утром 17 августа в Комсомольском районе Чувашской Республики. 17-летний подросток в состоянии сильного алкогольного опьянения на огромной скорости влетел в попутную машину "Шкоду Октавию", которая остановилась, чтобы пропустить ехавший по встречке грузовой автомобиль для разворота.

подозреваемый, управляя автомобилем "Лада Гранта" в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав со скоростью, которая не позволяла ему в случае возникновения опасности принять возможные меры к остановке транспортного средства, въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Scoda Octavia СУ СК РФ по Республике Чувашия

В результате мощного столкновения водитель "Шкоды" от полученных травм скончался на месте ДТП. Пьяный водитель "Лады Гранты" и его двое пассажиров, парень и девушка, с травмами госпитализированы в больницу.

Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что этот подросток обманом завладел автомобилем "Лада Гранта", который находился в аренде у его знакомого односельчанина.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Республике Чувашия