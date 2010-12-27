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Анапских полицейских подозревают в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки
Сегодня, 10:06
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MShaffter

Анапских полицейских подозревают в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки

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Двух сотрудников полиции уже уволили из органов МВД.

Двух полицейских в Анапе подозревают в сексуальном насилии над 17-летней девушкой.

ЧП произошло в ночь на 26 августа на пляже в Витязево под Анапой. 17-летняя спортсменка из спортивно-оздоровительного комплекса "Волейград", где проходил турнир по пляжному волейболу, была обнаружена ночью в компании с совершеннолетним молодым человеком на пляже. Полицейские за не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили юную спортсменку к сексу с ними. Испугавшись, девушка согласилась на требования правоохранителей.

Следственными органами в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье "понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней". На данный момент полицейские уволены из рядов МВД. Ведется служебная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

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Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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