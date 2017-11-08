В Японии при восхождении на Фудзи погибла гражданка России

По предварительной версии, на туристку упал камень.

Накануне, 26 августа, в Японии погибла российская туристка.

Сообщается, что 29-летняя Анна Д. совершала восхождение на вулкан Фудзи и погибла. По предварительным данным, на женщину упал камень или осколок породы. Японские правоохранители проверяют эту версию, а также устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Посольство России поддерживает постоянный контакт по факту гибели гражданки России с полицией и родственниками погибшей. Держит ситуацию на контроле.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Москве скончалась российская девушка, тревел-блогер, попавшая в ДТП на Бали.