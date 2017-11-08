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В Японии при восхождении на Фудзи погибла гражданка России
Сегодня, 9:48
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MShaffter

В Японии при восхождении на Фудзи погибла гражданка России

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По предварительной версии, на туристку упал камень.

Накануне, 26 августа, в Японии погибла российская туристка.

Сообщается, что 29-летняя Анна Д. совершала восхождение на вулкан Фудзи и погибла. По предварительным данным, на женщину упал камень или осколок породы. Японские правоохранители проверяют эту версию, а также устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. 

Посольство России поддерживает постоянный контакт по факту гибели гражданки России с полицией и родственниками погибшей. Держит ситуацию на контроле.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Москве скончалась российская девушка, тревел-блогер, попавшая в ДТП на Бали.

Фото:3.bp.blogspot.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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