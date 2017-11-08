В Японии при восхождении на Фудзи погибла гражданка России

Накануне, 26 августа, в Японии погибла российская туристка.
Сообщается, что 29-летняя Анна Д. совершала восхождение на вулкан Фудзи и погибла. По предварительным данным, на женщину упал камень или осколок породы. Японские правоохранители проверяют эту версию, а также устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
Посольство России поддерживает постоянный контакт по факту гибели гражданки России с полицией и родственниками погибшей. Держит ситуацию на контроле.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Москве скончалась российская девушка, тревел-блогер, попавшая в ДТП на Бали.
Фото:3.bp.blogspot.com
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