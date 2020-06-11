Под Волгоградом пьяная автоледи без прав убила в ДТП 2-летнюю дочь

Девочка от полученных травм скончалась на месте.

В Волгоградской области пьяная женщина села за руль, совершила ДТП, в котором погибла ее 2-летняя дочь.

ДТП произошло недалеко от города Михайловка Волгоградской области. Пьяная 29-летняя женщина, не имевшая никогда водительских прав, в пьяном виде села за руль и поехала. В салоне на переднем сидении сидела 17-летняя пассажирка, а у нее на руках 2-летняя дочь автоледи.

Во время движения по грунтовой дороге пьяная женщина не справилась с управлением и допустила перевертывание автомобиля. В результате ДТП маленькая девочка погибла на месте. Водитель и пассажирка с травмами доставлены в больницу.

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Видео:ГУ МВД по Волгоградской области