В Краснодаре мужчины устроили перестрелку во дворе дома и получили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы".

Следственные органы завели уголовное дело в отношении двух 30-летних мужчин, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома.

Накануне вечером, 10 июня, во дворе ЖК Каскад (ГМР) двое мужчин устроили перестрелку с криками и руганью. А затем уехали. Люди были очень напуганы и разбежались кто куда. Сейчас стало известно, что стрелявшие установлены и найдены. Найден и пострадавший. По предварительным данным, конфликт со стрельбой произошел из-за долговых обязательств между двумя 30-летними с оружием и 35-летим мужчинами.

Пострадавший направлен в медучреждение для установления степени причиненного ему вреда. Стрелявшие вычислены и задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. В отношении стрелков возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору". Санкции по этой статье предполагают до 5 лет лишения свободы.

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