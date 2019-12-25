Под Волгоградом на пляже порезали ножом росгвардейца из-за замечания

Офицер Росгвардии сделал замечание компании из-за громкой музыки.

На пляже из-за замечания о громкой музыке ранен росгвардеец.

По факту нападения на офицера Росгвардии возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Росгвардии Волгоградской области. На пляже, расположенном в Среднеахтубинском районе, между сотрудником Росгвардии и компанией молодых людей произошел конфликт. Росгвардеец отдыхал с семьей, рядом расположившаяся компания слушала громко музыку. Глава семьи сделал замечание, молодые люди отреагировали неадекватно.

Во время конфликта 26-летний безработный житель Волгограда ударил ножом в живот сотрудника Росгвардии и попытался скрыться, но был задержан полицией. Нападавший дал признательные показания. Росгвардеец в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Фото: pixabay.