Под Волгоградом мужчина в кукурузе маскировал поле конопли

Мужчина пояснил в полиции, что 1680 растений выращивал для себя.

В Волгоградской области у 48-летнего мужчины среди кукурузы нашли коноплю.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отделения МВД России по Даниловскому району Волгоградской области у мужчины на участке среди кукурузы нашли целую плантацию конопли. Полицейские насчитали 1680 растений.

В полиции мужчина пояснил, что все эти растения выращивал для собственных нужд. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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Фото: МВД МЕДИА