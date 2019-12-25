В Московском храме мужчина ударил в лицо ледорубом полицейского

Напавший на сотрудника МВД задержан.

В Москве пьяный мужчина с ледорубом напал на полицейского.

РИА Новости со ссылкой на МВД сообщает, что 8 августа пьяный мужчина хотел перерубить кабель в одном из храмов столицы. Прибывшие на место происшествия полицейские, хотели утихомирить буяна, но тот повел себя неадекватно. Он бросился на правоохранителей с ледорубом.

В результате действий мужчины у полицейского ранена губа. Неадекват был задержан и доставлен в участок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия против представителя власти".

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Фото: Piter.TV