На Гатчинском шоссе мужчина повалил на землю полицейского

Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

На Гатчинском шоссе хулиган напал на полицейского во время задержания. Об этом сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Правоохранители пытались задержать злоумышленника, но тот оказал сопротивление. Дебошир повалил сотрудника полиции на землю.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Он получил ушиб плечевого сустава и грудной клетки.

Ранее на Piter.tv: подросток вывалился из окна девятиэтажки на Будапештской улице.

Фото: Pxhere