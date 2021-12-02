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На Гатчинском шоссе мужчина повалил на землю полицейского
Сегодня, 11:37
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На Гатчинском шоссе мужчина повалил на землю полицейского

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Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

На Гатчинском шоссе хулиган напал на полицейского во время задержания. Об этом сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Правоохранители пытались задержать злоумышленника, но тот оказал сопротивление. Дебошир повалил сотрудника полиции на землю. 

Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Он получил ушиб  плечевого сустава и грудной клетки. 

Ранее на Piter.tv: подросток вывалился из окна девятиэтажки на Будапештской улице.

Фото: Pxhere

Теги: гатчинское шоссе, задержание, красное село, напал на полицейского, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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