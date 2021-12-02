На Гатчинском шоссе мужчина повалил на землю полицейского

На Гатчинском шоссе хулиган напал на полицейского во время задержания. Об этом сообщили в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".
Правоохранители пытались задержать злоумышленника, но тот оказал сопротивление. Дебошир повалил сотрудника полиции на землю.
Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Он получил ушиб плечевого сустава и грудной клетки.
Ранее на Piter.tv: подросток вывалился из окна девятиэтажки на Будапештской улице.
Фото: Pxhere
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