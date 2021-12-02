Подросток вывалился из окна девятиэтажки на Будапештской улице

16-летний юноша вывалился с высоты 8-го этажа.

Сегодня ночью в Купчино из окна девятиэтажки выпал школьник. Трагедия произошла на Будапештской улице.

По информации Piter.tv, 16-летний юноша вывалился с высоты 8-го этажа. Подросток скончался от полученных травм под окнами дома.

Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье. В день смерти молодой человек находился в гостях, он остался у знакомых с ночевкой. Подробности случившегося выясняются.

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Фото: Piter.tv