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Подросток вывалился из окна девятиэтажки на Будапештской улице
Сегодня, 11:05
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Подросток вывалился из окна девятиэтажки на Будапештской улице

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16-летний юноша вывалился с высоты 8-го этажа.

Сегодня ночью в Купчино из окна  девятиэтажки выпал школьник. Трагедия произошла на Будапештской улице. 

По информации Piter.tv, 16-летний юноша вывалился с высоты 8-го этажа. Подросток скончался от полученных травм под окнами дома. 

Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье. В день смерти молодой человек находился в гостях, он остался у знакомых с ночевкой. Подробности случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали бармена, который подозревается в изнасиловании девочки на Думской.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская, выпал из окна, купчино, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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