Экс-депутату Госдумы Алексею Бурнашову дали два года колонии

Мужчина обругал инспектора ДПС Эдуарда Томилина, затем толкнул его и ударил по шее.

Экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову, которого обвиняли в насилии против представителя власти и оскорблении правоохранителя, вынесли приговор. Мужчина получил два с половиной года колонии общего режима. Об этом сообщили на портале телеканала "360".

Известно, что летом прошлого года сотрудники ДПС поймали Бурнашева за рулем, когда тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Чиновнику не понравилась встреча с правоохранителями, и он начал спорить с полицейскими, даже попытался скрыться. Однако попытка не удалась, что разозлило водителя. Мужчина обругал инспектора ДПС Эдуарда Томилина, затем толкнул его и нанес удар по шее.

Ранее на Piter.tv: появилось видео задержания депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова.

Фото: Telegram / Life Shot