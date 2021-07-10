Появилось видео задержания депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова

"ЕР" осудили поведение однопартийца.

Появилось видео задержания депутата Государственной Думы от Пермского края Алексея Бурнашова сотрудниками ДПС. Напомним, что ранее инспекторы остановили "Мерседес" политика из-за того, что у машины был помят бампер. По предварительной информации, после остановки автомобиля оказалось, что 48-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, а также попытался скрыться от представителей закона. Депутат якобы ударил одного из инспекторов по лицу. После этого на политика надели наручники. В его отношении составлен административный протокол. Ведется проверка по факту насилия против сотрудника ДПС.

Напомним, что Алексей Бурнашов представляет региональное отделение партии "Единая Россия". Его коллеги дают жесткую оценку такому поведению депутата.

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Видео: Telegram / Life Shot