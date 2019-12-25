В выходные в Ленобласти выявили 28 нетрезвых водителей

Кроме того, задержали двух нарушителей с архивными номерами.

В минувшие выходные во всех районах Ленобласти прошел масштабный профилактический рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Более 120 сотрудников ДПС были выставлены на дорогах, ведущих к водоемам. На трезвость проверили несколько десятков водителей, 28 из них оказались пьяны.

Кроме того, в ходе рейда задержали двух нарушителей с архивными номерами. Оба автомобиля поместили на штрафстоянку.

Ранее в торговых центрах Петербурга выявили посетителей без масок.

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