В выходные в Ленобласти выявили 28 нетрезвых водителей

В минувшие выходные во всех районах Ленобласти прошел масштабный профилактический рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.
Более 120 сотрудников ДПС были выставлены на дорогах, ведущих к водоемам. На трезвость проверили несколько десятков водителей, 28 из них оказались пьяны.
Кроме того, в ходе рейда задержали двух нарушителей с архивными номерами. Оба автомобиля поместили на штрафстоянку.
Ранее в торговых центрах Петербурга выявили посетителей без масок.
Фото: pixabay.com
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