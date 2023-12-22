Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой

В ГУ МЧС раскрыли подробности возгорания на станции Котлубань.

На железнодорожной станции Котлубань, расположенной на территории Волгоградской области, горела цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального экстренного управления. В ГУ МС уточнили, что в текущий момент пламя ликвидировано. Немногим ранее на объекте произошел сход грузового состава с рельсов. Предположительно, этот инцидент связан с "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Сведений о пострадавших нет.

В поселке Самофаловка произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03:38 часов. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что в 05:10 по времени Москвы движение поездов на станции Котлубань, на территории которой сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. В ремонтных мероприятиях сейчас задействованы два восстановительных состава. Задержанные пассажирские поезда были отправлены по своим маршрутам. В настоящее время следуют с опозданием поезда под номером 89 "Волгоград – Санкт-Петербург", номером 90 "Санкт-Петербург – Волгоград".

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Фото и видео: Telegram / Град на Волге