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Под Владимиром в лобовом ДТП погибла девушка-водитель
Сегодня, 11:50
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MShaffter

Под Владимиром в лобовом ДТП погибла девушка-водитель

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Молодая автоледи вылетела на встречку, где допустила лобовое столкновение с другой иномаркой в Киржачском районе.

Сегодня ночью, 26 ноября, в Киржачском районе произошло лобовое ДТП, в котором погибла молодая девушка водитель.

Сообщается, что авария произошла сразу после полуночи на 143-м километре автодороги А-108 возле деревни Бынино.  26-летняя девушка на Opel CORSA выехала на встречную полосу движения, где допустила лобовое столкновение с Subaru Impreza под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП девушка погибла от полученных травм в реанимационном отделении. Молодой человек с множественными травмами находится в больнице. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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Фото: УМВД России по Владимирской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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