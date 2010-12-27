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В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП с двумя грузовиками
Сегодня, 9:11
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MShaffter

В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП с двумя грузовиками

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В сети опубликованы кадры с места массового ДТП из Читинской области от очевидца.

 

Сегодня утром, 26 ноября, на трассе Чита-Забайкальск произошло массовое ДТП с двумя фурами и микроавтобусом.

Сообщается, что ДТП произошло на 212 километре автодороги между Читой и Забайкальском возле населенного пункта Ага. По предварительным данным, фура задела вторую по касательной и допустил лобовое столкновение с микроатобусом. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован в больницу.

На опубликованных кадрах от очевидца видно, насколько серьезные повреждения получил микроавтобус. У одной из фур разорваны колеса, у второй повреждена лобовая часть. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ВК, Регион-75

 

 

Теги: массовое дтп, новости забайкалья, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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