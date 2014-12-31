СК РФ раскрыл подробности расследования в отношении парламентариев региона.

Российские специалисты возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении двух депутатов из Совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области, а также бывшего кандидата в местные парламентарии. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники надзорного ведомства по региону. Известно, что один из участников преступной группы отправлен под стражу. Его подозревают по уголовным статьям за мошенничество и использовании рабского труда. Ведется дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

По месту жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, документация и иные объекты песс-служба СК РФ по региону

По предварительным данным от Следственного комитета, в октябре 2022 года злоумышленники приехали по месту работы потерпевшего в автомобильный сервис, расположенный в городе Лакинске. Там банда избила человека, нанеся ему несколько ударов руками по лицу и телу, а также выпустив в него содержимое огнетушителя. Двое фигурантов расследования задержаны во взаимодействии с представителями УФСБ и спецназа Росгвардии. Обвинение просит суд отправить подозреваемых под стражу.

Под Кировом подростка задержали при попытке диверсии по заданию Киева.

Фото и видео: СУ СК России по Владимирской области