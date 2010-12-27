В Выборгском районе пожарные эвакуировали из горящей квартиры пять человек

Огонь тушили менее часа.

В среду, 17 июля в поселке Харитоново Выборгского района Ленобласти пожарные потушили квартиру и эвакуировали из нее пять человек. Об этом сообщило областное ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 11:29. Огонь на 24 кв. метрах тушили девять человек на трех единицах техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 12:28.

Из квартиры помогли выбраться трем жильцам, а еще двоих эвакуировали с помощью средств для защиты дыхания.

Причины пожара устанавливаются.

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Фото: Pixabay