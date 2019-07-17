Петербуржцы сообщили о разрушении дома на улице Карпинского

Петербуржец выложил в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" ВКонтакте видео, на котором видны повреждения дома по улице Карпинского 36, корпус 1. Он поделился им 17-го июля.
Очевидец решил предупредить горожан о том, какая "опасность подстерегает тех, кто ходит рядом со стенами этого дома". По его словам, лифтовые шахты выглядят так, как будто там взрывали гранаты. Также он рассказал о нарушении работы водосточной системы. Вода стекает на балконы, стены и даже попадает внутрь дома на лестничные площадки и квартиры.
"Аналогичная ситуация с похожим домом 28 корп.1. ЖКС № 3, скрывает эту информацию, поэтому на крышу никого не пускают",
- написал автор.
Петербуржец отметил, что, судя по стенам, делали ремонт, но он оказался бесполезным.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что казармы Новочеркасского полка ждет консервация.
Видео: vk.com/spb_today_unpublished
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