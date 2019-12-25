После разрушения дома на Двинской улице приостановили стройку

О состоянии дома было известно еще в январе.

В администрации Кировского района Петербурга прокомментировали вчерашний инцидент, связанный с появлением трещины на доме №8 по Двинской улице. С сегодняшнего дня, 12 февраля, было решено прекратить стройку на прилегающей территории для "снятия социального напряжения".

Работы не возобновят до тех пор, пока не будет получено официальное заключение строительной экспертизы после обследования здания. Накануне специалисты провели визуальное обследование конструкций дома. Было установлено расхождение трещин от 1 до 3 мм вертикали 1-й секции из-за проведения строительных работ. Угроза обрушения отсутствует.

За состоянием установленных маяков следят ООО "Жилкомсервис №2 Кировского района", аварийная служба Жилищного комитета и компания-застройщик "СтранаДевелопмент".

Напомним, что о трещинах стало известно еще в январе.

Фото: Piter.TV