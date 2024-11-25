  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бастрыкин заинтересовался разрушением жилого дома на набережной Обводного канала
Сегодня, 15:47
36
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин заинтересовался разрушением жилого дома на набережной Обводного канала

0 0

Обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома в Петербурге. К нему обратилась горожанка и рассказала о том, что здание на набережной Обводного канала, построенное в 1917 году, разрушается. 

В частности, в стенах образовались сквозные трещины, изношены инженерные коммуникации, нарушена целостность кровли и межэтажных перекрытий. В парадной установили подпорные балки и аварийные стяжки. Обращения в различные инстанции не принесли результатов. 

Следователи Северной столицы расследуют уголовное дело. 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: петербургские следователи проводят проверку по факту падения мужчины с высоты на Невском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: набережная обводного канала, разрушение дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии