Бастрыкин заинтересовался разрушением жилого дома на набережной Обводного канала

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома в Петербурге. К нему обратилась горожанка и рассказала о том, что здание на набережной Обводного канала, построенное в 1917 году, разрушается.

В частности, в стенах образовались сквозные трещины, изношены инженерные коммуникации, нарушена целостность кровли и межэтажных перекрытий. В парадной установили подпорные балки и аварийные стяжки. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.

Следователи Северной столицы расследуют уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

