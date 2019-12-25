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Мужчина получил травмы после столкновения с тепловозом под Выборгом
Сегодня, 11:15
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nadezhda_sib

Мужчина получил травмы после столкновения с тепловозом под Выборгом

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Инцидент произошел в третьем часу ночи.

Мужчина отделался травмами после того, как попал под тепловоз под Выборгском. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Сообщение в дежурную часть транспортной полиции поступило ночью 27-го августа. По словам заявителя, на перегоне Таммисуо-Возрождение травмирован мужчина. Резервный тепловоз двигался из Выборга в Возрождение. 

Правоохранители выяснили, что гражданин находился в колее между рельсами на момент приближения подвижного состава. Он проигнорировал звуковые и световые сигналы, которые подавал машинист. Было применено экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Потерпевшего госпитализировали, о его состоянии не сообщается. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожилого мужчину сбила электричка на станции "Комарово".

Фото: pixabay.com

Теги: железная дорога, тепловоз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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